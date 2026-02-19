Tabrakan Maut di Simpang Milo Semarang, 2 Pemotor Tewas

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:50 WIB
Lokasi kecelakaan maut di Perempatan Milo, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua pengendara tewas dalam kecelakaan maut di Perempatan Milo, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (19/2).

Insiden di Simpang Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Dr Cipto tersebut terjadi sekitar pukul 02.50 WIB.

Kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Merah Hitam dan Honda Supra 125 Hitam.

Scoopy yang dikemudikan Kusdiyantoro (27) warga Toroh, Kabupaten Grobogan melaju dari arah Jalan Dr Cipto. Sementara itu, Jumadi (52) warga Semarang Selatan yang mengemudikan Supra 125 berkendara menuju arah Simpang Lima Semarang.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra mengatakan saat kejadian lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) menyala flashing (kedip-kedip kuning).

"Diduga pengendara kurang waspada pandangan depan dan tidak mengurangi kecepatan sehingga terjadi kecelakaan," kata Iptu Novita.

Keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian sama-sama mengalami luka pada cedera kepala.

Kini jenazah dua pemotor kecelakaan lalu lintas tersebut telah dievakuasi ke Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Kota Semarang. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

