Jadwal Buka Puasa Hari Ini di Semarang, Demak, Kendal, Salatiga, & Grobogan, Kamis (19/2)
Kamis, 19 Februari 2026 – 16:00 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merilis jadwal buka puasa di Semarang, Demak, Salatiga, dan sekitarnya selama Ramadan 2026.
Berikut jadwal buka puasa Semarang hari ini dan sekitarnya, Kamis (19/2):
Kota Semarang
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB
Ungaran
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB
Kota Salatiga
Magrib: 18.01 WIB
Isya: 19.12 WIB
Kabupaten Kendal
Magrib: 18.02 WIB
Isya: 19.13 WIB
Kabupaten Demak
Magrib: 18.00 WIB
Isya: 19.11 WIB
Kabupaten Grobogan
Magrib: 17.59 WIB
Isya: 19.10 WIB
