Kamis, 19 Februari 2026 – 16:00 WIB
Jadwal Buka Puasa Hari Ini di Semarang, Demak, Kendal, Salatiga, & Grobogan, Kamis (19/2) - JPNN.com Jateng
Jadwal buka puasa di Semarang dan sekitarnya, Kamis (19/2). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merilis jadwal buka puasa di Semarang, Demak, Salatiga, dan sekitarnya selama Ramadan 2026.

Berikut jadwal buka puasa Semarang hari ini dan sekitarnya, Kamis (19/2):

Kota Semarang
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB

Ungaran
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB

Kota Salatiga
Magrib: 18.01 WIB
Isya: 19.12 WIB

Kabupaten Kendal
Magrib: 18.02 WIB
Isya: 19.13 WIB

Kabupaten Demak
Magrib: 18.00 WIB
Isya: 19.11 WIB

Kabupaten Grobogan
Magrib: 17.59 WIB
Isya: 19.10 WIB

