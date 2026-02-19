Dua Remaja Tenggelam di Sungai Ngambleg Grobogan, Tim SAR Bergerak

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Tim SAR gabungan bergerak cepat melakukan pencarian terhadap dua remaja yang diduga tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan dua korban bernama Levi Hengki Kurniawan dan Adi Aryaguna, keduanya warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Tegowanu, dilaporkan tenggelam pada Rabu (18/2) sore.

Peristiwa nahas itu bermula saat kedua remaja berusia 15 tahun tersebut bermain dan mandi di tepian sungai. Diduga, salah satu korban terpeleset hingga tercebur ke sungai.

Melihat temannya jatuh, korban lainnya berusaha memberikan pertolongan. Namun upaya tersebut justru berujung petaka.

“Keduanya diduga tidak bisa berenang sehingga terbawa arus dan tenggelam,” ujar Budiono, Kamis (19/2).

Saat kejadian, arus sungai dengan kedalaman sekitar dua meter dilaporkan cukup kuat. Kondisi tersebut membuat korban dengan cepat terseret aliran air.

Tim SAR gabungan kini melakukan pencarian dengan mengerahkan dua perahu untuk menyisir badan sungai. Selain itu, petugas juga menyisir tepian sungai dengan berjalan kaki guna memperluas area pencarian.

Budiono berharap kedua korban dapat segera ditemukan. Cuaca di lokasi relatif cerah, namun debit air sungai masih terpantau tinggi sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi tim pencari. (antara/jpnn)