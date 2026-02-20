Dua Remaja Tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg Grobogan, Ditemukan Meninggal Dunia

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua remaja yang tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam kondisi meninggal dunia.

Kedua korban diketahui bernama Levi Hengki Kurniawan dan Adi Aryaguna, warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono, mengatakan pencarian dilakukan sejak korban dilaporkan tenggelam pada Rabu (18/2) hingga Kamis (19/2) malam.

Korban Adi Aryaguna ditemukan lebih dahulu pada Kamis sekitar pukul 21.15 WIB.

“Korban ditemukan sekitar 3,5 kilometer dari lokasi awal dilaporkan hilang,” ujar Budiono di Semarang, Jumat (20/2).

Setelah penemuan tersebut, tim kembali melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya hingga Jumat dini hari.

Levi Hengki Kurniawan akhirnya ditemukan pada pukul 01.30 WIB, berjarak sekitar 3,6 kilometer dari titik awal dilaporkan tenggelam.

Jenazah kedua remaja berusia 15 tahun itu kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.