JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Dua Remaja Tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg Grobogan, Ditemukan Meninggal Dunia

Dua Remaja Tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg Grobogan, Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 20 Februari 2026 – 13:06 WIB
Dua Remaja Tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg Grobogan, Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.com Jateng
Tim SAR gabungan membawa jenazah salah satu korban tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang ditemukan pada Kamis (19/2/2026) malam. ANTARA/HO-SAR Semarang

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua remaja yang tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam kondisi meninggal dunia.

Kedua korban diketahui bernama Levi Hengki Kurniawan dan Adi Aryaguna, warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono, mengatakan pencarian dilakukan sejak korban dilaporkan tenggelam pada Rabu (18/2) hingga Kamis (19/2) malam.

Baca Juga:

Korban Adi Aryaguna ditemukan lebih dahulu pada Kamis sekitar pukul 21.15 WIB.

“Korban ditemukan sekitar 3,5 kilometer dari lokasi awal dilaporkan hilang,” ujar Budiono di Semarang, Jumat (20/2).

Setelah penemuan tersebut, tim kembali melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya hingga Jumat dini hari.

Baca Juga:

Levi Hengki Kurniawan akhirnya ditemukan pada pukul 01.30 WIB, berjarak sekitar 3,6 kilometer dari titik awal dilaporkan tenggelam.

Jenazah kedua remaja berusia 15 tahun itu kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua remaja yang tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dalam kondisi meninggal dunia.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   remaja tenggelam grobogan tim sar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU