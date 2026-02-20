Rakit Petasan, Pemuda di Wonosobo Terluka Akibat Ledakan

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Sebuah ledakan terjadi saat proses pembuatan petasan di wilayah Pandansari, Kelurahan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (19/2) malam. Insiden tersebut menyebabkan seorang pemuda mengalami luka serius.

Kapolsek Kertek AKP Sutono mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 23.30 WIB dan mengakibatkan pemuda berinisial FR mengalami luka bakar serta luka robek di sejumlah bagian tubuh.

“Korban mengalami luka bakar dan luka robek pada kedua tangan, dada, wajah, serta paha akibat ledakan,” kata Sutono di Wonosobo, Jumat (20/2).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kejadian bermula sekitar pukul 23.00 WIB ketika korban bersama seorang saksi berinisial AR membeli bubuk mercon di Dusun Siono, Desa Bojasari, Kecamatan Kertek.

Setelah itu, keduanya merakit petasan di dalam rumah seorang warga berinisial M. Proses pembuatan menggunakan bahan gulungan kertas serta peralatan berupa tabung dan mesin gerinda pemotong besi.

Diduga, percikan api dari mesin gerinda yang digunakan untuk memotong besi memicu ledakan pada bahan petasan yang sedang dirakit.

Warga yang mendengar ledakan segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke RS PKU Muhammadiyah Wonosobo untuk mendapatkan perawatan medis.

Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait asal-usul bahan petasan yang digunakan.