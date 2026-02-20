Jadwal Buka Puasa Semarang & Sekitarnya Hari Ini, Jumat (20/2), Cek Waktunya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Umat Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya perlu memperhatikan waktu berbuka puasa agar tidak terlambat maupun terlalu cepat saat membatalkan puasa.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merilis jadwal resmi waktu magrib dan isya untuk Ramadan 2026.

Berikut jadwal waktu berbuka puasa untuk Jumat (20/2):

Kota Semarang

Magrib: 18.04 WIB

Isya: 19.15 WIB

Ungaran

Magrib: 18.04 WIB

Isya: 19.15 WIB

Kota Salatiga

Magrib: 18.01 WIB

Isya: 19.12 WIB

Kabupaten Kendal

Magrib: 18.02 WIB

Isya: 19.13 WIB

Kabupaten Demak

Magrib: 18.00 WIB

Isya: 19.11 WIB