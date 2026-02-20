Jadwal Buka Puasa Semarang & Sekitarnya Hari Ini, Jumat (20/2), Cek Waktunya
Jumat, 20 Februari 2026 – 16:00 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Umat Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya perlu memperhatikan waktu berbuka puasa agar tidak terlambat maupun terlalu cepat saat membatalkan puasa.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merilis jadwal resmi waktu magrib dan isya untuk Ramadan 2026.
Berikut jadwal waktu berbuka puasa untuk Jumat (20/2):
Kota Semarang
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB
Ungaran
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB
Kota Salatiga
Magrib: 18.01 WIB
Isya: 19.12 WIB
Kabupaten Kendal
Magrib: 18.02 WIB
Isya: 19.13 WIB
Kabupaten Demak
Magrib: 18.00 WIB
Isya: 19.11 WIB
Berikut jadwal buka puasa untuk daerah Semarang, Demak, Kendal, Salatiga, Ungaran, Grobogan dan sekitarnya, Jumat (20/2).
