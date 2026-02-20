JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Jadwal Buka Puasa Semarang & Sekitarnya Hari Ini, Jumat (20/2), Cek Waktunya

Jadwal Buka Puasa Semarang & Sekitarnya Hari Ini, Jumat (20/2), Cek Waktunya

Jumat, 20 Februari 2026 – 16:00 WIB
Jadwal Buka Puasa Semarang & Sekitarnya Hari Ini, Jumat (20/2), Cek Waktunya - JPNN.com Jateng
Umat Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya perlu memperhatikan waktu berbuka puasa agar tidak terlambat maupun terlalu cepat saat membatalkan puasa. Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Umat Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya perlu memperhatikan waktu berbuka puasa agar tidak terlambat maupun terlalu cepat saat membatalkan puasa.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merilis jadwal resmi waktu magrib dan isya untuk Ramadan 2026.

Berikut jadwal waktu berbuka puasa untuk Jumat (20/2):

Baca Juga:

Kota Semarang
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB

Ungaran
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.15 WIB

Kota Salatiga
Magrib: 18.01 WIB
Isya: 19.12 WIB

Baca Juga:

Kabupaten Kendal
Magrib: 18.02 WIB
Isya: 19.13 WIB

Kabupaten Demak
Magrib: 18.00 WIB
Isya: 19.11 WIB

Berikut jadwal buka puasa untuk daerah Semarang, Demak, Kendal, Salatiga, Ungaran, Grobogan dan sekitarnya, Jumat (20/2).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jadwal buka puasa jadwal buka puasa semarang demak grobogan kendal salatiga ungaran ramadan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU