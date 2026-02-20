Jadwal Buka Puasa Hari Ini di Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali & Sragen, Jumat (20/2)
Jumat, 20 Februari 2026 – 16:10 WIB
jateng.jpnn.com, SOLO - Umat muslim di Solo, Jawa Tengah, banyak yang mencari jadwal buka puasa Ramadan 2026.
Setiap wilayah di Indonesia memiliki jadwal imsak dan buka puasa yang berbeda-beda.
Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan jadwal imsak dan buka puasa di Solo hari ini, Jumat (20/2).
Berikut jadwal imsakiah bagi Anda yang berada di Solo Raya:
Kota Solo
- Magrib 18.03
- Isya 19.13
Kabupaten Boyolali
- Magrib 18.04
- Isya 19.14
Kabupaten Karanganyar
- Magrib 18.03
- Isya 19.13
Kabupaten Klaten
Berikut jadwal buka puasa Solo hari ini dan sekitarnya, Jumat (20/2).
