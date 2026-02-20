JPNN.com

Jadwal Buka Puasa Hari Ini di Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali & Sragen, Jumat (20/2)

Jumat, 20 Februari 2026 – 16:10 WIB
Jadwal Buka Puasa Hari Ini di Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali & Sragen, Jumat (20/2) - JPNN.com Jateng
Jadwal buka puasa di Solo Raya, Jumat (20/2). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jateng.jpnn.com, SOLO - Umat muslim di Solo, Jawa Tengah, banyak yang mencari jadwal buka puasa Ramadan 2026.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki jadwal imsak dan buka puasa yang berbeda-beda.

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan jadwal imsak dan buka puasa di Solo hari ini, Jumat (20/2).

Berikut jadwal imsakiah bagi Anda yang berada di Solo Raya:

Kota Solo

  • Magrib 18.03
  • Isya 19.13

Kabupaten Boyolali

  • Magrib 18.04
  • Isya 19.14

Kabupaten Karanganyar

  • Magrib 18.03
  • Isya 19.13

Kabupaten Klaten

Berikut jadwal buka puasa Solo hari ini dan sekitarnya, Jumat (20/2).
