Jadwal Buka Puasa Hari Ini di Semarang, Ungaran, Demak, Kendal, Salatiga, & Grobogan, Sabtu (21/2)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merilis jadwal buka puasa di Semarang, Demak, Salatiga, dan sekitarnya selama Ramadan 2026.

Berikut jadwal buka puasa Semarang hari ini dan sekitarnya, Sabtu (21/2):

Kota Semarang

Magrib: 18.04 WIB

Isya: 19.14 WIB

Ungaran

Magrib: 18.04 WIB

Isya: 19.14 WIB

Kota Salatiga

Magrib: 18.01 WIB

Isya: 19.12 WIB

Kabupaten Kendal

Magrib: 18.02 WIB

Isya: 19.13 WIB

Kabupaten Demak

Magrib: 18.00 WIB

Isya: 19.11 WIB

Kabupaten Grobogan

Magrib: 17.59 WIB

Isya: 19.10 WIB