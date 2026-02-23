JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Video Dugaan Pemukulan Anak di Banyumas Viral, Polisi Fasilitasi Mediasi, Berakhir Damai

Video Dugaan Pemukulan Anak di Banyumas Viral, Polisi Fasilitasi Mediasi, Berakhir Damai

Senin, 23 Februari 2026 – 13:35 WIB
Video Dugaan Pemukulan Anak di Banyumas Viral, Polisi Fasilitasi Mediasi, Berakhir Damai - JPNN.com Jateng
Para pelaku kasus dugaan pemukulan terhadap seorang anak menunjukkan surat pernyataan usai menjalani mediasi di Polsek Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (21/2/2026). ANTARA/HO-Polresta Banyumas

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Kasus dugaan pemukulan terhadap seorang anak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang sempat viral di TikTok akhirnya diselesaikan secara damai.

Polresta Banyumas turun tangan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak guna mencegah konflik berkepanjangan.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah video tersebut ramai beredar di media sosial.

Baca Juga:

“Setelah video beredar, kami segera melakukan klarifikasi, mendatangi lokasi kejadian, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya,” kata Petrus, Senin (23/2).

Dari hasil penelusuran, peristiwa itu terjadi di Lapangan Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, pada Jumat (20/2) sekitar pukul 14.00 WIB.

Insiden tersebut melibatkan seorang pelajar berinisial KKA yang diduga mengalami pemukulan di bagian belakang kepala saat berada di lokasi bersama rekannya.

Baca Juga:

Untuk meredam potensi konflik, polisi menghadirkan orang tua dari kedua pihak serta perangkat desa dalam proses mediasi.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Video dugaan pemukulan anak di Banyumas viral di TikTok. Polisi turun tangan, mediasi digelar, dan kedua pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   banyumas pemukulan viral anak polisi mediasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU