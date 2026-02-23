3 Rumah di Gunungpati Semarang Hancur Terdampak Tanah Bergerak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Empat rumah warga terdampak pergerakan tanah di kawasan Deliksari, RT 003 RW 006, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tiga di antaranya rata dengan tanah.

Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah itu pada Rabu (18/2).

Satu di antara warga, Legiman mengaku menyaksikan langsung detik-detik sebuah rumah bergeser sebelum akhirnya roboh dan jatuh ke jurang sedalam kurang lebih 10 meter di dekat aliran sungai kecil.

“Waktu itu hujan deras dan angin kencang. Tiba-tiba terdengar suara seperti petir, keras sekali. Saya lihat rumah roboh,” ujar Legiman, Senin (23/2).

Menurutnya, bangunan itu sempat bergeser sekitar lima meter sebelum akhirnya amblas. Beruntung, rumah dalam kondisi kosong karena pemiliknya telah lebih dulu mengungsi akibat khawatir terjadi longsor susulan.

“Waktu itu rumah kosong, pemilik sudah mengungsi karena khawatir,” kata Legiman.

Saat kejadian, Legiman berinisiatif memutus aliran listrik untuk mencegah risiko tersengat arus listrik maupun tertimpa material bangunan, terutama karena anak-anak kerap melintas di sekitar lokasi.

Sebelum roboh total, rumah tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda pergerakan signifikan. Bahkan, suara retakan masih terdengar sesaat setelah bangunan ambruk.