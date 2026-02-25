Kecelakaan Maut KA Pandalungan Vs Daihatsu Sigra di Grobogan, 3 Orang Tewas

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Tiga orang tewas dalam kecelakaan maut Kereta Api (KA) Pandalungan Vs mobil Daihatsu Sigra di Desa Medani, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa (24/2) malam.

Ketiga korban berinisial EP (41), HPS (34) dan MR (41) merupakan warga Kabupaten Jepara. Insiden ini terjadi tepatnya di KM 24+8 jalur hilir antara Stasiun Gubug-Stasiun Tegowanu sekitar pukul 23.05 WIB.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan akibat kejadian tabrakan tersebut, KA Pandalungan berhenti luar biasa di lokasi.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Awak Sarana Perkeretaapian (ASP), lokomotif KA Pandalungan mengalami kerusakan pada lampu kabut yang pecah dan diganti dengan lokomotif pengganti di Stasiun Semarang Tawang," kata Luqman kepada JPNN.com, Rabu (25/2).

Luqman mengatakan kereta api tujuan Jakarta Gambir-Surabaya Pasar Turi tersebut mengalami kelambatan 58 menit. Perjalanan KA Pandalungan dilanjutkan kembali pada pukul 23.21.

"KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut," kata Luqman.

Pihaknya memohon maaf kepada para penumpang kereta api yang terdampak tabrakan ini. Dia menyatakan keselamatan baik di internal maupun eksternal sebagai upaya preventif menekan angka kecelakaan.

"Kami mengimbau agar masyarakat berhati-hati ketika melewati perlintasan sebidang. Berhenti, tengok kanan-kiri kalau yakin tidak ada baru berjalan," kata Luqman. (ink/jpnn)