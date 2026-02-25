'Tenang Bersama Wuling' Hadir di DP Mall Semarang, Eksion Jadi Bintang Utama

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pabrikan otomotif asal Tiongkok, Wuling Motors, kembali menggoda pasar Jawa Tengah. Melalui pameran bertajuk 'Tenang Bersama Wuling', Wuling menyapa warga Kota Atlas di Atrium Expansion DP Mall Semarang pada 25 Februari-1 Maret 2026.

Tak sekadar pamer mobil, Wuling memboyong lini lengkap dari mesin konvensional (ICE), kendaraan listrik (EV), hingga Plug-in Hybrid (PHEV). Pengunjung bukan cuma bisa melihat, tetapi juga langsung menjajal unit test drive yang disiapkan selama pameran berlangsung.

Regional Sales Area Wuling Motors Darryl Mario mengatakan pihaknya turut menghadirkan model terbaru, Wuling Eksion, untuk menyapa masyarakat Semarang.

"Selain itu, beragam promo disiapkan demi memudahkan konsumen memiliki kendaraan impian," ungkapnya, Rabu (25/2).

Di area display, Wuling memamerkan empat unit andalan, yakni New Air ev, New BinguoEV, Darion EV, dan Eksion. Sementara untuk sesi test drive tersedia enam model, yakni Air ev, BinguoEV, CloudEV, Darion EV, Darion PHEV, hingga Alvez.

Soal promo, Wuling cukup agresif. Konsumen bisa membawa pulang mobil dengan uang muka mulai Rp8 juta dan cicilan Rp2 jutaan.

"Khusus Darion EV, tersedia gratis asuransi dua tahun serta voucher belanja untuk pembelian tipe tertentu," kata Darryl Mario.

Tak berhenti di situ, Wuling juga menawarkan Lifetime Warranty untuk komponen utama EV, HEV, dan Plug-in Hybrid, gratis charging device untuk pembelian ABC EV, serta program Extensive Free Maintenance hingga 10 tahun atau 100.000 km untuk Darion EV dan 10 tahun/80.000 km bagi Darion PHEV.