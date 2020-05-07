DPRD Jateng: Banyak Potensi Pendapatan Terlewat, Saatnya Pemprov Lebih Kreatif

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mengingatkan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Luthfi–Taj Yasin agar lebih kreatif mencari sumber pendapatan daerah baru.

Menurut Saleh, selama ini penerimaan daerah masih bertumpu pada sektor yang itu-itu saja, terutama dari Bank Jateng sebagai BUMD serta pajak kendaraan bermotor.

“Ke depan ini perlu kreativitas,” kata Saleh di Semarang, Rabu (25/2).

Dia menilai masih banyak potensi pendapatan yang sebenarnya bisa digali, terutama dari pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu contoh yang disorot adalah aset tempat istirahat di ruas Tol Semarang–Solo. Jika dikelola secara profesional, kata dia, fasilitas tersebut bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi daerah.

“Kalau dikelola dengan baik tentu akan menjadi sumber pendapatan, tidak hanya dari pajak,” ujarnya.

Masukan serupa juga datang dari pengamat politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini. Dia menilai Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) seharusnya tidak hanya fokus pada kegiatan akademik atau publikasi ilmiah.

Menurut dia, lembaga riset daerah perlu terlibat dalam memetakan potensi ekonomi baru yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah.