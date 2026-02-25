Tiga Warga Batang Tertemper KA Tawang Jaya, Satu Meninggal Dunia

jateng.jpnn.com, BATANG - Kecelakaan tragis terjadi di jalur rel antara Stasiun Kuripan–Stasiun Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Rabu (26/2) siang.

Tiga orang yang berjalan kaki di dekat rel tertemper Kereta Api Tawang Jaya. Satu korban dilaporkan meninggal dunia, sementara dua lainnya mengalami luka-luka.

Kapolres Batang AKBP Veronika mengatakan peristiwa bermula saat ketiga korban berjalan kaki dari arah timur (Semarang) menuju barat (Jakarta) menyusuri jalur yang berada di dekat rel.

“Pada saat bersamaan, muncul kereta api dari arah yang sama sehingga mereka tertemper KA Tawang Jaya. Akibat kejadian itu, satu korban meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka,” ujarnya.

Didampingi Kepala Pos Polisi Subsektor Kandeman Ipda Sri Widadi, Veronika menjelaskan ketiga korban masih memiliki hubungan keluarga. Korban meninggal dunia bernama Rutinah (54). Sementara dua korban luka adalah Dasti (63) dan Darminah (53), seluruhnya warga Ujungnegoro.

Berdasarkan keterangan sementara, para korban berjalan di jalan usaha tani yang tidak beraspal dan lokasinya sangat dekat dengan jalur perlintasan kereta api.

Sementara itu, Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif membenarkan kejadian tersebut. KA Tawang Jaya relasi Semarang Poncol–Pasar Senen menemper pejalan kaki di KM 72+8 sekitar pukul 12.51 WIB.

Akibat insiden itu, kereta sempat berhenti luar biasa di lokasi untuk pemeriksaan kondisi sarana. Setelah dilakukan pengecekan oleh awak sarana perkeretaapian, lokomotif dan rangkaian dinyatakan aman dan kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 12.55 WIB.