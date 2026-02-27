BombasTri Tebar 29 Juta Tiket Undian, Pelanggan Klaten Boyong BYD Atto 1

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Di tengah konektivitas yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat/IOH) melalui brand Tri terus menghadirkan pengalaman digital yang lebih bermakna bagi pelanggan.

Melalui program BombasTri, Tri tidak hanya menyediakan jaringan dan paket hemat, tetapi juga menghadirkan kejutan langsung ke rumah pelanggan.

Program BombasTri mengusung konsep “Serbu Hadiahnya, Double Kesempatannya” dan berlangsung pada 1 September hingga 31 Desember 2025. Program ini menjadi bentuk apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang terus memilih Tri untuk tetap terhubung setiap hari.

EVP-Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan BombasTri merupakan wujud terima kasih kepada pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan Tri.

“Lebih dari sekadar hadiah, kami ingin menghadirkan pengalaman yang berkesan dan relevan dengan kebutuhan digital mereka sehari-hari,” ujarnya, Jumat (27/2).

Pemenang Grand Prize mobil listrik BYD Atto 1 Dynamic adalah Naufal Abdianto (20), pelanggan Tri asal Klaten. Hadiah itu diserahkan langsung oleh jajaran pimpinan Indosat region Central Java. Naufal yang telah menjadi pelanggan sejak 2021 mengaku terkejut dan bahagia.

Baca Juga: Indosat Catat Lonjakan Trafik Data Digit Ganda Sepanjang 2025

“Saya sangat senang dan tidak menyangka. Dari daerah saya bisa mendapatkan hadiah sebesar ini. Terima kasih kepada Tri, semoga sukses selalu,” katanya.

Sepanjang periode program, BombasTri mencatat lebih dari 29 juta tiket undian dari seluruh Indonesia. Ribuan hadiah telah dibagikan, mulai dari voucher belanja digital hingga grand prize, seperti Samsung Galaxy A56 5G, Nintendo Switch 2, ASUS ROG Strix G16, Vespa LX 125, serta mobil listrik BYD Atto 1 Dynamic.