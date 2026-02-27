Dorong Gizi Anak dan Ekonomi Lokal, DPR RI Sosialisasikan MBG di Desa Gantang Magelang

jateng.jpnn.com, KABUPATEN MAGELANG - Upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat terus diperkuat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, sosialisasi program tersebut digelar di Balai Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Kamis (26/2).

Kegiatan ini menghadirkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach, serta diikuti tokoh masyarakat dan para orang tua.

Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait manfaat dan mekanisme pelaksanaan Program MBG sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Dalam pemaparannya, Nafa Indria Urbach menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program MBG agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis ini sangat penting. Pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Dengan gizi yang baik, kita berharap akan lahir generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Nafa.

Tak hanya berdampak pada kesehatan, Nafa menekankan bahwa Program MBG juga membawa efek ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, perputaran ekonomi akan tumbuh di wilayah tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibangun.

“UMKM lokal bisa terlibat langsung sebagai pemasok bahan pangan, mulai dari sayur, telur, ikan, hingga buah-buahan. Ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Magelang,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi serta berperan aktif dalam menyukseskan Program MBG. Nafa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.