Akibat Cuaca Buruk, Penerbangan Tujuan Semarang Dialihkan ke Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 – 13:52 WIB
Ilustrasi penerbangan maskapai Batik Air. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang warganet membagikan pengalamannya terkait penerbangan yang terdampak cuaca buruk melalui akun Instagram. Pesawat yang semula dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, dialihkan ke Bandara Internasional Adi Soemarmo Boyolali.

Dalam video yang diunggah akun @dewirosalin4, dijelaskan melalui takarir bahwa pesawat sempat berupaya mendarat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Namun, pendaratan batal dilakukan karena kondisi cuaca tidak mendukung.

“Tujuan asli pesawatnya ke Semarang, tetapi karena cuaca buruk dan Bandara Ahmad Yani tutup total,” tulisnya lewat takarir.

Pesawat kemudian memutuskan mengalihkan pendaratan ke Bandara Adi Soemarmo setelah sekitar dua jam memastikan aspek keamanan dan keselamatan. Selama menunggu kepastian tersebut, penumpang mengaku sempat mengalami turbulensi yang cukup parah.

“Setelah mengalami turbulensi yang cukup parah rasanya takut juga, tetapi tidak ikut panik, tetap duduk tenang dan memilih mengikuti arahan pilot serta pramugari,” lanjutnya dalam takarir.

Pihak otoritas Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mengonfirmasi pengalihan pendaratan akibat cuaca buruk tersebut.

General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari petugas operasional bandar udara dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), penerbangan Batik Air ID-6303 rute Palangkaraya–Semarang sempat melakukan go-around atau pembatalan proses pendaratan di Bandara Ahmad Yani pada Rabu (18/2).

"Akibat cuaca yang kurang mendukung, termasuk jarak pandang dan kondisi angin yang berada di bawah standar keselamatan pendaratan," kata Sulistyo kepada JPNN.com, Sabtu (28/2).

