Program MBG Digencarkan di Cilacap, Teti Rohatiningsih Tekankan Gizi untuk Masa Depan Bangsa

jateng.jpnn.com, CILACAP - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digencarkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sosialisasi digelar Kamis (25/2) di Gedung Lembaga dan Banom PCNU Kabupaten Cilacap dengan mengusung tema Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia.

Kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih yang memaparkan pentingnya Program MBG sebagai salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Teti, tantangan bangsa saat ini masih cukup besar. Angka kemiskinan dan stunting secara nasional masih membutuhkan perhatian serius, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Karena itu, Program MBG diharapkan menjadi solusi konkret untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

“Dengan Makan Bergizi Gratis, mari bersama-sama kita bangun kualitas SDM untuk menekan angka kemiskinan dan stunting, khususnya di wilayah 3T,” ujarnya.

Teti juga menyinggung dampak kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada serapan tenaga kerja di dalam negeri. Dia berharap Program MBG tak hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Program ini diharapkan memberi efek ganda. Gizi masyarakat meningkat, ekonomi lokal juga ikut bergerak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Teti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan Program MBG secara berkelanjutan. Ia menilai, hasil nyata dari program ini baru akan terlihat dalam rentang lima hingga sepuluh tahun ke depan. (jpnn)