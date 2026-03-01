Warga Desa Wadas Dapat Sosialisasi MBG, Nafa Indria Urbach Tekankan Gizi Anak dan Ekonomi Lokal

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Warga Desa Wadas mendapat giliran mengikuti sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan ini digelar di Balai Desa Wadas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jumat (27/2).

Sosialisasi dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Nafa menegaskan Program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi yang terarah dan berkelanjutan.

“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah dukungan penuh pemerintah agar anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Harapannya, lahir generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.

Dia menambahkan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Mulai dari dapur penyedia makanan hingga pemasok bahan pangan lokal perlu dilibatkan agar manfaat program lebih luas.

“Melalui MBG, kami ingin membangun kerja sama antara masyarakat dengan SPPG. Dapur-dapur di Temanggung diharapkan bisa disuplai oleh masyarakat setempat. Dampaknya bukan hanya pada gizi anak, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga,” tambah Nafa.