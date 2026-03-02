Sosialisasi MBG di Pati, Komisi IX DPR Dorong Penguatan Gizi untuk Wujudkan Generasi Unggul

jateng.jpnn.com, PATI - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pentingnya pemenuhan gizi sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan itu disampaikannya saat Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Haji, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Sabtu (28/2).

Dalam kegiatan yang digelar bersama mitra kerja tersebut, Edy menyambut baik langkah pemerintah melalui Badan Gizi Nasional yang menghadirkan Program MBG sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kesejahteraan gizi masyarakat. Sasaran program ini meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia.

Menurut Edy, Program MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa esok hari. Penyediaan makan siang bergizi gratis bagi anak usia sekolah adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemenuhan gizi yang baik berdampak langsung pada kemampuan belajar, prestasi akademik, serta daya pikir kritis anak. Ibu hamil dan menyusui yang mendapat asupan gizi memadai berpeluang melahirkan generasi lebih sehat, sementara balita dan anak sekolah yang tercukupi gizinya akan tumbuh optimal secara fisik dan mental.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, lanjut Edy, Indonesia membutuhkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global dan mendorong inovasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, teknologi, hingga ekonomi. SDM unggul inilah yang akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, Edy berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi muda, khususnya di Kabupaten Pati dan secara luas di seluruh Indonesia. (jpnn)