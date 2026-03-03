Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Diamankan Bersama Sejumlah Pihak

jateng.jpnn.com, KABUPATEN PEKALONGAN - Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam penindakan tersebut penyidik tidak hanya menangkap Fadia A Rafiq.

"Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Pekalongan dan mengamankan beberapa pihak, termasuk bupati (Pekalongan, red)," kata Budi.

Penindakan ini belum diketahui terkait kasus yang menjerat putri pendangdut kondang A Rafiq tersebut.

Untuk saat ini, pihak-pihak yang terjaring OTT, Fadia dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

Status para pihak yang terjaring OTT KPK akan disampaikan dalam waktu 1×24 jam.

Dalam pantauan JPNN.com, akun Instagram resmi milik Fadia A Rafiq menghilang. Biasanya, Fadia selalu mengunggah aktivitas kesehariannya sebagai Bupati Pekalongan di Instagram.