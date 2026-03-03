Akun IG Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Mendadak Hilang Seusai Terjaring OTT KPK

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 12:45 WIB
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. FOTO: Prokompim Pekalongan.

jateng.jpnn.com, KABUPATEN PEKALONGAN - Akun Instagram resmi @fadiaarafiq.official milik Fadia A Rafiq menghilang seusai Bupati Pekalongan itu dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3).

Biasanya, Fadia selalu mengunggah aktivitas kesehariannya sebagai Bupati Pekalongan di Instagram resminya yang centang sudah biru itu.

Kabar OTT yang menjerat putri pendangdut legendaris A Rafiq ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain Fadia, dalam penindakan tersebut penyidik juga menangkap sejumlah pihak.

"Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Pekalongan dan mengamankan beberapa pihak, termasuk bupati (Pekalongan, red)," kata Budi kepada awak media via layanan perpesanan WhatsApp, Selasa (3/3).

Penindakan ini belum diketahui terkait kasus yang menjerat putri pendangdut kondang A Rafiq tersebut.

Untuk saat ini, pihak-pihak yang terjaring OTT, Fadia dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

