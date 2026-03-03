BMKG Peringatkan Jawa Tengah Diguyur Hujan Lebat Siang-Malam

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan.

Cuaca ekstrem itu dipicu dampak tidak langsung Bibit Siklon Tropis 90S yang terpantau di Samudra Hindia selatan Banten-Jawa Barat.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan pembaruan data Selasa pukul 07.00 WIB menunjukkan sirkulasi 90S meningkatkan suplai uap air ke wilayah selatan Pulau Jawa, termasuk Jateng.

“Walaupun berpeluang rendah menjadi siklon tropis, sistem ini tetap berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di Jateng,” ujarnya.

BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi bertahap, terutama di wilayah selatan, dataran tinggi, dan kawasan pegunungan.

Kondisi ini berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, hingga tanah longsor, khususnya di daerah bertopografi curam dan drainase kurang optimal.

Tak hanya hujan, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jateng. Tinggi gelombang di Samudra Hindia selatan Jawa diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter.

Gelombang tersebut berbahaya bagi perahu nelayan dan kapal kecil.