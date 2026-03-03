JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini OTT di Pekalongan, KPK Segel Ruang Bupati dan Sejumlah Dinas

OTT di Pekalongan, KPK Segel Ruang Bupati dan Sejumlah Dinas

Selasa, 03 Maret 2026 – 14:50 WIB
OTT di Pekalongan, KPK Segel Ruang Bupati dan Sejumlah Dinas - JPNN.com Jateng
KPK menyegel ruangan Bupati Pekalongan, Selasa (3/3/2026). (ANTARA/Kutnadi)

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel empat ruangan di lingkungan Pemkab Pekalongan seusai operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3).

Empat ruangan yang disegel masing-masing ruang Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, ruang sekretaris daerah, ruang Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, serta ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Asisten II Bidang Perekonomian Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi membenarkan adanya OTT terhadap Bupati dan sejumlah pejabat di Pemkab Pekalongan.

Baca Juga:

“Akan tetapi, masalah kasusnya saya belum tahu. Saya belum bisa memberikan keterangan apa-apa pada media,” ujarnya di Pekalongan, Jawa Tengah.

Anis mengaku masih berada di Solo saat penindakan berlangsung sehingga belum mengetahui kronologi detail kasus tersebut.

“Tunggu saja perkembangannya karena masih dalam proses oleh KPK,” katanya.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan di lapangan, penyegelan dilakukan pada empat ruangan strategis tersebut. Selain itu, KPK juga membawa sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan sekitar pukul 03.00 WIB untuk pemeriksaan di Polres Kota Pekalongan.

Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti siapa saja pejabat yang diamankan.

KPK menyegel ruang Bupati Pekalongan dan dua dinas seusai OTT. Sejumlah pejabat turut diperiksa, kasusnya masih dalam pendalaman penyidik.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   ott kpk pekalongan bupati pekalongan ott kpk pekalongan fadia a rafiq kpk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU