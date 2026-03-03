Wabup Pekalongan Sukirman Bungkam soal OTT Fadia Arafiq, Pilih Tunggu Arahan Gubernur

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 17:36 WIB
Wabup Pekalongan Sukirman. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Bupati Pekalongan Sukirman memilih bungkam terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sukirman terlihat menghadiri acara stadium general yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip) pada Selasa (3/3).

Dia mengenakan kemeja burgundi, duduk di barisan depan menyimak paparan K.H. Yusuf Chudhori yang tampil sebagai pembicara.

Seusai acara, Sukirman tampak berusaha menghindari awak media dan memilih berhati-hati.

“Maaf, belum bisa komentar, nanti saja,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kepada awak media.

Terkait tongkat kepemimpinan orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan, Sukirman menyebut hal itu akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

“Nunggu Pak Gub saja,” kata Sukirman.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3).

Hadir di acara FISIP Undip, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman irit bicara soal OTT KPK yang menjerat Fadia Arafiq.
