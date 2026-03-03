Respons Golkar Setelah Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Terjaring OTT KPK

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Partai Golongan Karya (Golkar) merespons kabar mengenai Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq yang terseret Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Ketua Partai Golkar Jawa Tengah Muhammad Saleh menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan lembaga antirasuah tersebut terhadap kadernya itu.

“Kami mendapat informasi dari media online terkait Bu Fadia. Kami menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita tunggu hasil proses penyelidikan dalam 1x24 jam dari KPK,” ujarnya saat dikonfirmasi JPNN.com, Selasa (3/3).

Baca Juga: Begini Kata Gubernur Jawa Tengah Soal OTT Bupati Pekalongan

Saleh mengatakan partai berlambang banteng akan menunggu permintaan dari Fadia apabila memang membutuhkan bantuan hukum.

“Untuk pendampingan hukum, tentu kami menunggu permintaan dari Bu Fadia jika memang membutuhkan,” katanya.

Menurutnya, perkembangan informasi selanjutnya akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar setelah ada pembaruan resmi dari KPK.

"Sementara itu dulu, karena kami juga baru mengetahui kabar ini dari media online dan belum mengetahui detail persoalannya,” ujarnya.

Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3).