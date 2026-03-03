Kecelakaan Karambol di Exit Tol Bawen, Truk Boks Hantam Xpander & 8 Motor

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan karambol terjadi di Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pintu Keluar Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/3) sekitar pukul 19.00 WIB.

Insiden itu melibatkan Izuzu truk boks putih berpelat nomor kuning F 9726 FG, mobil Mitsubishi Xpander putih bernomor polisi H 1867 PP dan delapan sepeda motor.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Kasat Lantas Polres) Semarang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Lingga Ramadhani mengatakan kecelakaan ini terjadi diduga truk boks mengalami rem blong.

"Dugaan awal gagal pengereman dari truk boks," kata AKP Lingga dikonfirmasi JPNN.com via layanan perpesanan WhatsApp.

Truk boks dari arah Kota Semarang itu lantas menabrak sepeda motor dan mobil Xpander yang sedang berhenti di APILL karena lampu merah.

Dalam insiden ini mengakibatkan delapan orang mengalami luka-luka. Para korban telah dilarikan ke Rumah Sakit At-Tin Bawen.

"Korban meninggal dunia nihil," kata AKP Lingga.

Dalam video amatir yang diterima JPNN.com, tampak bumper truk boks mengalami ringsek. Termasuk mobil Xpander dan delapan sepeda motor yang terlibat kecelakaan beruntun ini.