Petugas Rel Tewas Tertemper KA Kalimas Cargo di Batang

jateng.jpnn.com, BATANG - Seorang petugas pengontrol rel berinisial AS (22) tewas tertemper Kereta Api Kalimas Cargo relasi Surabaya–Jakarta di KM 73+3 jalur hilir antara Stasiun Ujung Negoro–Stasiun Batang, Selasa (3/3) pagi.

Kapolres Batang AKBP Veronika mengatakan korban diduga sedang memperbaiki baut rel yang lepas di jalur satu dan tidak menyadari adanya kereta barang yang melintas.

“Korban menghadap ke barat di jalur satu dan melihat ada kereta melintas di jalur dua. Dalam waktu bersamaan muncul KA Kalimas Cargo dari arah timur menuju barat,” ujarnya.

Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kalisari Batang untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif menyampaikan duka cita atas insiden tersebut. Dia menyebut kejadian berlangsung sekitar pukul 08.30 WIB.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam. Korban telah dievakuasi unit pengamanan dan ditangani kepolisian,” katanya.

Pihak KAI Daop 4 Semarang memastikan prosedur keselamatan kerja telah diterapkan dan berkomitmen meningkatkan pengawasan serta briefing keselamatan bagi petugas lapangan.

Polisi mengimbau masyarakat maupun petugas yang beraktivitas di sekitar rel untuk selalu waspada guna mencegah kejadian serupa. (antara/jpnn)