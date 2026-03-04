Lahar Dingin Gunung Merapi Tewaskan 1 Penambang Pasir, 4 Hilang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satu penambang pasir dilaporkan tewas setelah terseret banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sungai Senowo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (3/3) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban meninggal dunia bernama Iman Setiawan (21), warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Selain Iman, empat penambang pasir lainnya dilaporkan terseret arus dan hingga kini masih dalam pencarian. Mereka adalah Maryuni, Heru, dan Hasyim, warga Dukuh Krinjing, Kecamatan Dukun, serta Fuad, warga Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Peristiwa bermula saat hujan deras mengguyur kawasan lereng Merapi. Aliran lahar dingin di Sungai Senowo, sisi barat Gunung Merapi, tiba-tiba meluap dan menyapu sedikitnya 25 truk pengangkut pasir serta dua alat berat yang berada di lokasi penambangan.

Selain korban jiwa dan penambang yang hilang, enam petani dilaporkan mengalami luka-luka saat beraktivitas di bantaran Sungai Senowo. Mereka telah mendapatkan penanganan medis.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Budiono mengatakan pihaknya segera mengerahkan satu tim dari Unit Siaga SAR Magelang untuk melakukan operasi pencarian.

“Saat ini kami telah mengirimkan satu tim dari Unit Siaga SAR Magelang untuk melakukan pencarian,” ujar Budiono.

Operasi pencarian dilakukan oleh Basarnas Unit Siaga SAR Magelang bersama tim SAR gabungan. Upaya yang dilakukan meliputi penyisiran aliran sungai ke arah hilir sejauh kurang lebih satu kilometer, penggunaan drone untuk pemetaan (mapping) aliran sungai, serta pelibatan anjing pelacak (K9) milik Polresta Magelang.