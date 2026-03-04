Komisi IX DPR Ajak Warga Magelang Kawal Program MBG, Vita Ervina: Ini Fondasi Indonesia Emas 2045

jateng.jpnn.com, KABUPATEN MAGELANG - Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengajak masyarakat Kabupaten Magelang ikut mengawal dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Ajakan itu disampaikan Vita saat menghadiri Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama mitra kerja di Balai Desa Bandongan, Kabupaten Magelang, Minggu (1/3).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Nrangwesthi Widyaningrum selaku perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Miftahudin, Direktur BUMD Kabupaten Magelang.

Dalam sambutannya, Vita menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab persoalan gizi di Indonesia.

“Program MBG adalah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, saya mengajak masyarakat Kabupaten Magelang untuk bersama-sama menyukseskan program ini,” ujar Vita di hadapan ratusan peserta sosialisasi.

Menurutnya, pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak menjadi fondasi utama dalam membangun generasi unggul. Asupan gizi yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kecerdasan serta pembentukan karakter sejak usia dini.

Vita juga menekankan pentingnya pengawasan bersama agar program berjalan tepat sasaran dan transparan. Dia membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun temuan di lapangan sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.