Dua Jenazah Korban Lahar Dingin Gunung Merapi Ditemukan di Sungai Senowo

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah korban banjir lahar dingin di aliran Sungai Senowo, lereng Gunung Merapi, wilayah Dukun, Kabupaten Magelang, Rabu (4/3).

Koordinator Unit Siaga SAR Borobudur Arif Yulianto mengatakan hingga hari kedua operasi pencarian masih ada dua korban lain yang belum ditemukan dan proses pencarian terus dilanjutkan.

Dua korban yang telah ditemukan masing-masing atas nama Heru Setyawan (25), warga Krinjing, serta Arif Fuad Hasan (26), warga Ngargosoko, Srumbung, Kabupaten Magelang.

“Dari informasi yang kami terima ada empat korban yang dilaporkan hilang. Hari ini sudah ditemukan dua korban. Pencarian terhadap dua korban lainnya masih terus dilakukan,” kata Arif.

Dia menjelaskan pada hari kedua operasi, tim dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU) untuk mempercepat penyisiran dengan radius hingga empat kilometer dari titik awal kejadian.

SRU pertama menyisir area dengan dukungan unit K9 milik Polresta Magelang. SRU kedua melakukan pencarian dari lokasi awal kendaraan terjerat arus hingga Dam 1. Sementara SRU ketiga menyisir dari Dam 1 hingga Dam 2 dan berakhir di wilayah Bendo.

Kedua korban ditemukan di antara bebatuan besar, sekitar tiga kilometer dari titik awal kejadian. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat kondisi medan yang dipenuhi material pasir dan batu sisa lahar.

Operasi pencarian melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, serta relawan dari berbagai komunitas potensi SAR di wilayah Magelang dan sekitarnya.