UPGRIS Rangkul 750 Anak Yatim dalam Peringatan Nuzululquran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) menggelar peringatan Nuzululquran sebagai bagian dari rangkaian kegiatan amaliah Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ini diisi dengan pengajian, khataman Al-Qur’an, serta santunan bagi ratusan anak yatim di wilayah Semarang dan sekitarnya.

Rektor UPGRIS Sri Suciati mengatakan peringatan Nuzululquran tahun ini terasa istimewa karena menghadirkan Cholidi Asadil Alam, ustaz nasional dari Jakarta yang juga dikenal sebagai pemeran utama dalam film Ketika Cinta Bertasbih.

“Mudah-mudahan ini disambut antusias oleh mahasiswa untuk mengisi hati dan jiwa mereka. Jadi tidak terus-menerus belajar, tetapi pada momen tertentu mahasiswa juga perlu mendapatkan siraman rohani,” ujarnya, Rabu (4/3).

Dia berharap energi positif dari penceramah dapat menginspirasi mahasiswa maupun dosen UPGRIS dalam menjalankan ibadah puasa serta meneladani kiprah sang ustaz.

Menurutnya, peringatan Nuzululquran menjadi momentum untuk kembali memedomani Al-Qur’an sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selain pengajian, selama Ramadan UPGRIS bersama PGRI Jawa Tengah juga menyelenggarakan kegiatan khataman Quran secara bergilir. Dalam skema tersebut, civitas akademika membaca Al-Qur’an satu juz secara bergantian setiap pekan.

“Dalam satu minggu, 30 juz bisa selesai dibaca bersama-sama. Misalnya minggu ini saya membaca juz satu, minggu berikutnya juz dua, dan seterusnya. Ini sudah memasuki putaran ketiga,” kata Suciati.

Rangkaian kegiatan Ramadan tersebut nantinya akan ditutup dengan acara halalbihalal.