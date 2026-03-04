40 Tahun Menunggu, Warga Desa Toyogo Akhirnya Punya Aula, Blesscon Kirim 4 Rit Bata

jateng.jpnn.com, SRAGEN - Penantian panjang warga Desa Toyogo, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, akhirnya menemukan titik terang.

Setelah lebih dari 40 tahun menunggu, masyarakat desa tersebut segera memiliki aula sebagai pusat kegiatan bersama.

Momentum Ramadan 2026 menjadi babak baru. Pembangunan aula desa yang selama ini hanya menjadi wacana kini mulai terealisasi berkat dukungan berbagai pihak, termasuk PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES), produsen bata ringan merek Blesscon dan Superiore Block.

Perusahaan menyalurkan bantuan material berupa bata ringan sebanyak empat rit atau setara 46,08 meter kubik untuk mempercepat pembangunan.

Bantuan tersebut langsung dimanfaatkan untuk pengerjaan struktur bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 20 x 40 meter di samping kantor desa.

Aula ini dirancang sebagai fasilitas multifungsi. Nantinya bisa digunakan untuk olahraga, pertemuan warga, musyawarah desa, hingga hajatan masyarakat secara gratis.

Kepala Desa Toyogo Suraji menyampaikan apresiasi atas dukungan dunia usaha yang turut mempercepat realisasi pembangunan tersebut.

“Kami mewakili seluruh masyarakat Desa Toyogo mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Superior Prima Sukses Tbk yang selama ini berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Bantuan ini sangat berarti dan menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak swasta dalam menghadirkan fasilitas yang bermanfaat jangka panjang,” ujarnya, Rabu (4/3).