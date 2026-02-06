Tanggul Sungai Plumbon Jebol, Pemkot Semarang Lakukan Penanganan Darurat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tanggul Sungai Plumbon jebol pada Rabu (4/3) sekitar pukul 02.00 WIB dan menyebabkan air meluap ke permukiman warga.

Pemerintah Kota Semarang langsung melakukan penanganan darurat untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa pengelolaan sungai tersebut merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS).

Meski demikian, Pemkot tetap turun tangan membantu warga terdampak.

“Memang itu miliknya BBWS. Namun, jebolnya tanggul memberi dampak kepada warga Kota Semarang yang tinggal di sekitarnya,” ujarnya.

Agustina mengatakan saat ini genangan air sudah surut dan menyisakan lumpur yang langsung dibersihkan oleh tim di lapangan.

Pemkot berbagi peran dengan pihak terkait untuk menangani dampak sekaligus pembenahan darurat.

Dia juga menyinggung proyek normalisasi sungai yang sempat tertunda sejak pandemi Covid-19.