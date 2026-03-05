Pernyataan Bupati Pekalongan Soal OTT KPK Bikin Gubernur Jateng Terkejut

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 05:00 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membantah pernyataan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luthfi mengaku baru mengetahui kabar OTT tersebut dari pemberitaan media pada Selasa (3/3) pagi.

Dia juga mengaku terkejut saat namanya disebut-sebut berada bersama Fadia ketika OTT berlangsung.

“Saya malah baru tahunya pas Selasa pagi dari media,” katanya, Rabu (4/3).

Terkait pernyataan Fadia yang menyebut sempat datang ke kediamannya pada Senin (3/2) malam, Luthfi membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Namun, dia menegaskan pertemuan itu tidak dilakukan berdua saja.

Menurutnya, saat itu turut hadir Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Agenda yang dibahas adalah progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing daerah menjelang Rapat Koordinasi MBG di Pemerintah Provinsi Jateng.

Rakor tersebut digelar Selasa siang dan dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta dihadiri Mendikdasmen, Menteri PPPA, hingga Kepala Badan Gizi Nasional.

