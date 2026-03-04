JPNN.com

Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Semarang, Pohon dan Baliho Ambruk

Kamis, 05 Maret 2026 – 01:30 WIB
Petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas di simpang Jalan Kaligarang, Kota Semarang, Rabu (4/3/2026) malam yang terganggu akibat baliho ambruk. ANTARA/IC Senjaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hujan lebat disertai angin kencang melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (4/3) sore.

Akibatnya, sejumlah pohon dan papan baliho di beberapa titik kota dilaporkan ambruk.

Beberapa papan baliho roboh di sekitar Jalan Kaligarang.

Sementara itu, deretan pohon di Jalan Bendungan, kawasan Kanal Banjir Barat, tumbang hingga menutup akses jalan.

Peristiwa serupa terjadi di depan kantor PLN wilayah Jatingaleh.

Di Jalan Suratmo, satu unit mobil tertimpa pohon yang tumbang akibat cuaca buruk tersebut.

Pemilik mobil, Endang, mengatakan saat kejadian dirinya sedang meninggalkan kendaraan untuk membeli makanan di warung.

“Saya lihat posisi mobil saat tiba-tiba pohon ambruk,” ujarnya.

Sumber Antara
