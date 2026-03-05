JPNN.com

Kronologi Pertemuan Bupati Pekalongan dan Gubernur Jateng Sebelum OTT KPK

Kamis, 05 Maret 2026 – 14:32 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersalaman dengan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq saat penerimaan penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan-RB di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. FOTO: Prokompim Pekalongan.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebelum terseret operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertemuan yang dilakukan di kediaman Gubernur Luthfi tersebut juga dihadiri Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman dan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.

Agenda yang dibahas, yakni progres MBG di masing-masing daerah menjelang rapat koordinasi (rakor) MBG di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (3/3) siang.

Menurutnya, pada pertemuan Senin (2/3) malam itu Fadia juga menyampaikan izin tidak dapat menghadiri rakor MBG keesokan harinya.

“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Ansor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin tidak bisa ikut rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang,” ujarnya, Rabu (4/3).

Rakor MBG tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Ahmad Luthfi mengaku terkejut saat namanya disebut-sebut berada bersama Fadia ketika OTT berlangsung. Dia mengaku baru mengetahui kabar OTT tersebut dari pemberitaan media pada Selasa (3/3) pagi.

Pernyataan itu muncul setelah Fadia ditetapkan sebagai tersangka, menyebut dirinya sedang berada di rumah Ahmad Luthfi saat OTT berlangsung. Keterangan tersebut memunculkan persepsi bahwa keduanya tertangkap bersama.

Sebelum terseret OTT KPK, ada pertemuan Bupati Pekalongan dengan Gubernur Jateng.
TAGS   Jawa Tengah semarang gubernur jateng kpk korupsi ott kpk ahmad luthfi fadia a rafiq bupati pekalongan

