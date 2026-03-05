Arus Mudik Lebaran 2026, PT DLU Kota Semarang Siapkan 5 Armada Kapal

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:25 WIB
Dari kanan ke kiri, Manajer DLU Kota Semarang Herman Fajar, Kepala Bidang Lalu Lintas Laut Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang Kant Dicky Eka Kunarko, Direktur SDM dan Umum PT Dharma Lautan Utama Muhammad Wahyudin, dan Manajer Usaha & Operasi DLU Semarang ?Gede Maharta seusai kegiatan buka bersama di Gets Hotel, Kamis (5/3). Foto: Danang Diska Atmaja/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang menambah armada kapal untuk melayani arus mudik Lebaran 2026. Sebelumnya, tahun lalu DLU hanya mengoperasikan empat kapal, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi lima kapal.

Direktur SDM dan Umum PT Dharma Lautan Utama Muhammad Wahyudin mengatakan penambahan armada tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dari Jawa Tengah menuju sejumlah daerah di Kalimantan.

“Dengan lima kapal ini insyaallah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah untuk mudik maupun arus balik,” ujarnya kepada JPNN.com seusai kegiatan 'Buka Bersama Mitra Usaha, Agen, dan Ekspedisi PT DLU Kota Semarang' di Cendana Ballroom 2nd Floor Gets Hotel Semarang, Kamis (5/3).

Lima kapal tersebut melayani sejumlah rute pelayaran dari Semarang, antara lain menuju Sampit, Kumai, Pontianak, dan Ketapang di Kalimantan Barat.

DLU memperkirakan kapasitas angkut penumpang Lebaran mencapai sekitar 31.500 penumpang. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat sekitar 5 persen dibandingkan tahun lalu yang tercatat sekitar 23.000 penumpang.

Selain penambahan armada, kata dia, perusahaan juga memastikan kesiapan kapal sebelum masa angkutan Lebaran.

"Seluruh kapal telah menjalani proses perawatan dan dinyatakan laik laut, serta diawaki pelaut yang memenuhi ketentuan pengawakan dari pemerintah," katanya.

DLU juga mendorong masyarakat membeli tiket melalui kanal resmi secara daring atau melalui agen resmi guna menghindari praktik percaloan.

