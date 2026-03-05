Gayatri Jateng Perkuat Ekonomi Perempuan Lewat Bazaar UMKM di Sekar Setaman

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komunitas perempuan Gayatri Jawa Tengah ikut meramaikan pagelaran fashion show 'Sekar Setaman' yang digelar oleh Batik Danar Hadi.

Dalam acara yang berlangsung 13 Februari 2026 itu, Gayatri menghadirkan bazaar UMKM lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus promosi produk berbasis kearifan lokal.

Pagelaran bertema harmoni flora Nusantara tersebut tak hanya menampilkan koleksi batik dengan sentuhan artistik, tetapi juga membawa pesan keberagaman dalam suasana perayaan Imlek dan menyambut Ramadan.

Dalam acara tersebut, Gayatri Jateng berperan sebagai fasilitator sekaligus koordinator bagi sejumlah UMKM yang ikut berpartisipasi dalam bazaar pendamping acara.

Beberapa produk lokal yang dipamerkan antara lain ampyang, gula jahe, dan brown sugar dari pelaku UMKM Borobudur, Magelang. Selain itu juga ada produk bulu mata dari Purbalingga, perhiasan dari Solo, hingga scrub, lulur, dan sepatu produksi UMKM Semarang.

Divisi UMKM Gayatri Jateng Renny Ronowijoyo mengatakan keikutsertaan komunitasnya dalam acara tersebut menjadi jembatan bagi para pelaku usaha, khususnya perempuan, untuk mendapatkan akses promosi yang lebih luas.

“Sehingga acara tidak hanya tentang fashion show, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi dan promosi produk lokal. Ini kesempatan bagi perempuan pengusaha untuk mendapat eksposur lebih luas sekaligus berkontribusi dalam pelestarian budaya,” kata Renny melalui siaran pers yang diterima JPNN.com pada Kamis (5/3).

Dalam kegiatan tersebut, Renny didampingi Dheni Anggraini Kusumadewi dari Divisi UMKM Gayatri serta pembina Gayatri Mia Soedarso.