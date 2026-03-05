Sosialisasi MBG di Pati, Edy Wuryanto Ajak Pemda & Masyarakat Perkuat Pengawasan

jateng.jpnn.com, PATI - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengajak pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Edy saat kegiatan sosialisasi program MBG yang digelar di Gedung KPRI, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu (1/3).

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Edy menegaskan bahwa program MBG merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

“Program ini bukan sekadar soal makanan, tetapi merupakan investasi masa depan. Anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan,” kata Edy.

Dia menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, SDM unggul tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, yang sangat dipengaruhi oleh pola makan serta kecukupan gizi sejak dini.

Edy juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari anggota DPRD, camat, kepala desa, hingga unsur TNI dan Polri di tingkat kecamatan, untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG hingga ke sekolah-sekolah.

Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan agar program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Selain itu, dia mengajak masyarakat ikut aktif memantau pelaksanaan program. Jika ditemukan kendala atau kesalahan dalam penyajian makanan, masyarakat diminta melapor kepada kepala desa atau camat setempat agar dapat segera ditindaklanjuti.