Tiga Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang saat Cuaca Ekstrem Menerjang Batang

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:30 WIB
Masyarakat sedang mengevakuasi korban tertimpa pohon tumbang di Batang, Rabu (4/3/2026). ANTARA.HO-warganet

jateng.jpnn.com, BATANG - Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (4/3) petang.

Tiga orang dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di lokasi berbeda.

Kapolres Kepolisian Resor Batang Veronika mengatakan cuaca ekstrem terjadi hampir bersamaan di beberapa kecamatan mulai sekitar pukul 17.00 WIB hingga malam hari.

“Cuaca ekstrem ini mengakibatkan tiga orang meninggal dunia di tiga lokasi yang berbeda,” kata Veronika di Batang, Kamis (5/3).

Selain korban jiwa, hujan lebat dan angin kencang juga menyebabkan sejumlah akses jalan utama tertutup material pohon tumbang serta merusak fasilitas umum.

Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Kecamatan Wonotunggal, Subah, Gringsing, Banyuputih, Warungasem, dan Bandar. Sementara angin puting beliung dilaporkan menerjang wilayah Kecamatan Batang dan Tulis.

Di Kecamatan Subah, seorang pengendara mobil tewas setelah kendaraannya tertimpa pohon jati yang tumbang di Jalan Raya Pantura Jatisari.

Masih di wilayah yang sama, seorang warga lainnya meninggal dunia akibat tertimpa tiang listrik yang roboh di Jalan Desa Gondang.

Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (4/3) petang, menewaskan 3 orang.
