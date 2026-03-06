Cari Korban Lahar Dingin Gunung Merapi, Tim SAR Kerahkan Anjing Pelacak dan Drone

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban banjir lahar hujan di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang. Berbagai metode dikerahkan, mulai dari anjing pelacak hingga teknologi pesawat tanpa awak (drone).

Komandan SAR Gabungan Arif Yulianto mengatakan, anjing pelacak K-9 milik Polresta Magelang diterjunkan untuk membantu mendeteksi keberadaan korban yang diduga masih tertimbun material lahar.

Anjing-anjing pelacak tersebut menyisir sejumlah titik yang telah dipetakan sebelumnya berdasarkan laporan saksi dan temuan tim di lapangan.

“Metode pencarian yang digunakan antara lain K-9, penyisiran manual dengan menusuk material, serta pemanfaatan drone untuk memetakan wilayah sepanjang Sungai Senowo,” kata Arif di Magelang, Kamis (5/3)

Pencarian korban tidak mudah. Tim menghadapi medan yang berat karena timbunan material pasir, batu, dan lumpur yang mencapai ketebalan beberapa meter di sejumlah titik sepanjang alur sungai.

Selain itu, derasnya aliran lahar sebelumnya juga mengubah kontur sungai sehingga menyulitkan tim dalam mengidentifikasi lokasi korban.

Arif menyebutkan hingga saat ini masih ada dua korban yang belum ditemukan dalam peristiwa tersebut.

Drone juga dimanfaatkan untuk pemantauan visual dari udara. Perangkat itu diterbangkan secara berkala untuk memetakan wilayah terdampak, memantau pergerakan material, serta mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi korban.