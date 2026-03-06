86 Pohon Tumbang saat Hujan Angin Menerjang Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Semarang pada Rabu (4/3) sore mengakibatkan puluhan pohon tumbang di berbagai titik kota. Pemerintah Kota mencatat sedikitnya 86 pohon roboh akibat cuaca ekstrem tersebut.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pihaknya langsung menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak cepat menangani dampak kejadian tersebut.

Menurut dia, hujan angin yang berlangsung selama beberapa jam membuat banyak pohon besar tumbang. Selain itu, papan reklame hingga atap baja ringan dari sejumlah warung dilaporkan beterbangan akibat terpaan angin kencang.

Tim gabungan dari BPBD Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Satpol PP, relawan, serta warga setempat langsung diterjunkan ke lapangan untuk melakukan penanganan dan pembersihan di lokasi terdampak.

Sejumlah ruas jalan utama yang terdampak antara lain di kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Imam Bardjo, Jalan Suratmo, Jalan Dr. Cipto, Jalan S. Parman, hingga Jalan Soekarno Hatta.

Selain itu, pohon tumbang juga dilaporkan terjadi di kawasan Kota Lama Semarang, wilayah Purwoyoso, Ngaliyan, Pedurungan, Genuk, serta Semarang Timur.

Bahkan di beberapa titik seperti Lapangan Simpang Lima, Jalan Madukoro, dan Jalan Mayjend Sutoyo, terdapat lebih dari satu pohon yang tumbang akibat kuatnya terpaan angin.

Agustina memastikan penanganan dilakukan secara cepat untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas maupun potensi bahaya bagi masyarakat. Petugas langsung melakukan pemotongan batang pohon, membersihkan ranting, serta membuka akses jalan yang sempat tertutup.