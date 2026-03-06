JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Lalu Dibunuh

Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Lalu Dibunuh

Jumat, 06 Maret 2026 – 06:00 WIB
Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Lalu Dibunuh - JPNN.com Jateng
Mengenang wafat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyebut kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel dipicu tuduhan yang tidak berdasar.

Boroujerdi menegaskan bahwa Khamenei sejak lama telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan produksi, penyimpanan, maupun penggunaan senjata nuklir.

“Musuh membunuh pemimpin agung kami dengan tuduhan Iran mencoba membangun senjata nuklir. Padahal beliau sudah memfatwakan bahwa produksi dan penggunaan senjata nuklir itu haram,” kata Boroujerdi dalam acara Penandatanganan Petisi dan Doa Bersama terkait agresi AS dan Israel di kediaman Dubes Iran di Jakarta, Kamis (5/3).

Baca Juga:

Menurut Boroujerdi, seluruh aktivitas nuklir Iran selama ini berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Karena itu, tuduhan pengembangan senjata nuklir dinilai hanya menjadi dalih untuk menyerang negaranya.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam serangan militer tersebut terdapat dua sasaran utama yang langsung diserang.

“Pertama Kantor Pemimpin Agung Republik Islam Iran dan kedua sebuah sekolah dasar khusus perempuan,” ujarnya.

Baca Juga:

Diplomat Iran itu mengenang Khamenei sebagai pemimpin yang konsisten melawan hegemoni kekerasan, genosida, dan ekstremisme.

Menurut Boroujerdi, pemimpin berusia 86 tahun itu sepanjang hidupnya memperjuangkan stabilitas dan perdamaian.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyebut Ayatollah Seyyed Ali Khamenei difitnah oleh AS-Israel.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   dubes iran iran ayatollah ali khamenei nuklir as-israel

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU