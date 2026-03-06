Kolaborasi Pemerintah-Warga Jadi Kunci Sukses Program MBG dalam Menurunkan Stunting

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.

Sosialisasi program tersebut digelar di Aula Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (4/4), dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI Husni Mubarok yang mewakili anggota DPR RI Nafa Indria Urbach, perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Yanti Likur, serta Kepala Desa Kalirejo Agus Prasetya.

Kepala Desa Kalirejo Agus Prasetya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai program ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak.

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap asupan gizi keluarga perlu terus ditingkatkan agar generasi muda dapat tumbuh sehat dan berkualitas.

“Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi ini masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga asupan gizi keluarga, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Agus.

Sementara itu, Husni Mubarok menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dia menambahkan program tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 melalui peningkatan kualitas gizi sejak usia dini.