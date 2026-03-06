Kericuhan Antarsuporter Persijap Jepara vs Persis Solo Berujung Fasilitas Publik Rusak

jateng.jpnn.com, JEPARA - Sejumlah fasilitas publik dilaporkan rusak imbas kericuhan pertandingan sepak bola antara Persijap Jepara melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (5/3).

Laga yang dikenal sebagai Derby Jateng tersebut berakhir imbang tanpa gol. Namun, pertandingan diwarnai kericuhan antarsuporter yang memicu kerusakan fasilitas di sejumlah lokasi.

Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto mengatakan beberapa pihak mengalami kerugian akibat insiden tersebut.

Selain kendaraan milik massa yang rusak, fasilitas publik di Terminal Jepara juga dilaporkan mengalami kerusakan.

"Ada beberapa kerusakan yang dialami beberapa pihak, mulai dari kendaraan massa hingga fasilitas di terminal. Beberapa kursi dan pot bunga dirusak,” kata AKBP Hadi dikutip, Jumat (6/3).

Menurutnya, kerusakan tersebut merugikan masyarakat. Sejumlah mobil milik masyarakat juga dirusak oleh massa.

“Ada beberapa hal yang merugikan masyarakat. Kami akan segera melaporkan kepada Pak Sekda Kabupaten Jepara. Yang lain juga diminta segera melaporkan,” ujarnya.

AKBP Hadi menjelaskan kericuhan bermula dari gesekan antara suporter kedua tim di dalam stadion. Adu mulut kemudian berkembang menjadi tindakan provokatif yang memicu aksi saling lempar kursi.