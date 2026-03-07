Immoderma Clinic Perkenalkan Remee Pro, Injector Generasi Baru untuk Skinbooster, Ada Promo Launching 65%

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dunia perawatan kecantikan di Indonesia kembali mendapat inovasi baru. Immoderma Clinic resmi menghadirkan teknologi Remee Pro, sebuah precision pen injector generasi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan hasil treatment skinbooster secara lebih presisi, nyaman, dan optimal.

Peluncuran teknologi ini juga disertai promo menarik berupa diskon hingga 65 persen sehingga treatment premium menjadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.

Remee Pro merupakan teknologi injeksi modern yang berbeda dari metode konvensional. Sistem micro-needle automation memungkinkan skinbooster disuntikkan lebih presisi dan merata ke dalam lapisan kulit.

Dengan teknologi tersebut, proses treatment tidak hanya lebih efektif, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pasien.

Dokter di Immoderma Clinic dr. Sekar mengatakan teknologi ini menjadi salah satu inovasi menarik dalam dunia aesthetic treatment.

“Remee Pro adalah inovasi yang sangat menarik dalam dunia aesthetic treatment. Dengan teknologi ini, pasien dapat mendapatkan hasil skinbooster yang lebih optimal dengan proses yang lebih nyaman dan presisi,” ujarnya, Sabtu (7/3).

Teknologi Remee Pro memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya presisi injeksi yang lebih tinggi sehingga kedalaman penyuntikan dapat lebih konsisten.

Selain itu, penggunaan jarum ultra-tipis membuat proses treatment terasa lebih nyaman dengan rasa sakit yang minimal.