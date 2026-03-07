Penjualan Tiket KA Lebaran di Daop 4 Semarang Tembus 434 Ribu Penumpang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 terus mengalami peningkatan, tepat dua pekan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 434.073 penumpang akan menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 213.431 pelanggan berangkat dari stasiun di wilayah Daop 4 Semarang, sedangkan 220.642 pelanggan tercatat sebagai penumpang yang turun di sejumlah stasiun di wilayah tersebut.

Data tersebut merupakan akumulasi untuk periode keberangkatan 13–30 Maret 2026 dan diambil pada pukul 09.00 WIB. Angka tersebut masih dapat berubah hingga menjelang waktu keberangkatan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, mengatakan masa Angkutan Lebaran 2026 berlangsung selama 18 hari, yakni mulai 13 hingga 30 Maret 2026.

“Penjualan tiket masa Angkutan Lebaran saat ini menunjukkan tren meningkat, terutama pada tanggal-tanggal favorit menjelang Lebaran. Kami mengimbau masyarakat segera merencanakan perjalanannya karena ketersediaan tiket terus berkurang,” ujar Luqman.

Berdasarkan data sementara, tanggal keberangkatan dengan jumlah penumpang terbanyak dari wilayah Daop 4 Semarang terjadi pada 24 Maret 2026 dengan 19.173 penumpang.

Sementara itu, untuk arus kedatangan penumpang di stasiun-stasiun wilayah Daop 4 Semarang, lonjakan tertinggi tercatat pada 19 Maret 2026 dengan 19.757 penumpang.

Selama periode Angkutan Lebaran tersebut, Daop 4 Semarang mengoperasikan 34 kereta api reguler dan 2 kereta api tambahan setiap hari. Total tempat duduk yang disediakan rata-rata mencapai 19.207 kursi per hari.