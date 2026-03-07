Sosialisasi MBG di Wonosobo, DPR RI Tekankan Pentingnya Edukasi Gizi bagi Orang Tua

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 16:00 WIB
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kali ini kegiatan digelar di Posko Banteng Fatoni, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (5/3). Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kali ini kegiatan digelar di Posko Banteng Fatoni, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (5/3).

Sosialisasi tersebut tidak hanya memperkenalkan program pemerintah, tetapi juga menekankan pentingnya edukasi gizi bagi para orang tua dan wali murid.

Kegiatan itu dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina, Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Fatoni Yunianto, serta perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional, Yanti Likur.

Dalam kesempatan tersebut, Vita Ervina mengajak para orang tua dan wali murid untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Menurut dia, keterlibatan keluarga sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

“Kami berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat serta pemahaman kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua dan wali murid mengenai pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak,” ujar Vita.

Dia menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar menyediakan makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang.

Vita juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut agar berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda.

Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Wonosobo menekankan peran penting orang tua dalam pemenuhan gizi anak demi mencetak generasi sehat dan cerdas.
