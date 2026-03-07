Kecelakaan Beruntun Tiga Truk di Tol Semarang–Solo, Satu Orang Tewas

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Kecelakaan beruntun melibatkan tiga truk terjadi di KM 431 ruas Jalan Tol Semarang–Solo wilayah Kabupaten Semarang, Sabtu (7/3).

Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Kasat Lantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani menjelaskan kecelakaan bermula saat truk tronton bernomor polisi H 9701 OH melaju dari arah Solo menuju Semarang.

Di perjalanan, truk tersebut menabrak truk lain bernomor polisi R 9553 DT yang melaju searah di depannya.

Benturan keras itu membuat kedua truk kemudian menghantam sebuah truk tangki bernomor polisi AD 8399 HB yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan mesin.

“Karena jarak kendaraan terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindari,” kata Lingga.

Akibat kejadian tersebut, satu orang penumpang truk tronton meninggal dunia di lokasi kejadian.

Selain korban tewas, tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.